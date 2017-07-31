Путин подписал закон о блокировках анонимайзеров и регулировании мессенджеров

Президент России Владимир Путин пописал закон о запрете использования технологий обхода для доступа к заблокированным сайтам с противоправной информацией. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Проект закона прошел третье чтение в Госдуме 21 июля, Совет Федерации одобрил его 25 июля.

Новые поправки в закон «О связи» обязывают сервисы по анонимному доступу в сеть блокировать запрещенные сайты. За отказ ограничивать доступ к сайтам из реестра Роскомнадзора анонимайзеры будут блокировать. Тот же законопроект отменяет обязательство для популярных блогеров регистрироваться в особом реестре Роскомнадзора.

Во втором чтении также была принята поправка, согласно которой поиском анонимайзеров и VPN будут заниматься ФСБ и МВД вместо Роскомнадзора.

Авторами документа стали представитель «Единой России» Максим Кудрявцев, депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак и представитель КПРФ Андрей Ещенко.

В разговоре с «Новой газетой» Кудрявцев пояснил, что принятие закона поможет закрыть дополнительные каналы выхода на запрещенные ссылки, путем удаления их с ядер сети «операторов поисковых систем».

Отметим, что представители провайдеров отрицательно оценивали эту инициативу. Законопроект принимался в ускоренном режиме, о чем депутатов просил на своем выступлении в Думе 23 июня глава ФСБ Александр Бортников.

Кроме того, президент подписал закон о регулировании мессенджеров.

Закон вводит само понятие «мессенджер», а также прописывает обязанности для подобных сервисов. Так, сведения об абонентском номере пользователей мессенджера могут передаваться третьим лицам только с согласия пользователей мессенджера.

Более того, мессенджеры, принадлежащие зарегистрированным в России юридическим лицам или гражданам России, могут самостоятельно идентифицировать пользователей путем определения их абонентского номера.

Максим Прошкин