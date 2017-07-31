Госдеп США: мы прорабатываем возможный ответ на высылку 755 дипломатов из России

В Вашингтоне заявили, что сожалеют о решении Москвы сократить число сотрудников американской дипмиссии, а также работают над ответными действиями, передает Associated Press заявление Госдепартамента США.

«Эти действия неуместны и вызывают сожаление. Сейчас мы оцениваем влияние такого ограничения, а также прорабатываем свой возможный ответ на это. К настоящему времени у нас больше нет комментариев», — говорится в сообщении.

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Напомним, 22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».

В свою очередь, Россия запретила дипломатам США пользоваться всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. По словам президента России Владимира Путину, Россию должны покинуть 755 сотрудников посольства США в Москве и генеральном консульстве на территории России.

Максим Прошкин