США намерены ввести санкции против Венесуэлы

Вашингтон собирается ввести санкции в отношении Венесуэлы в ответ на выборы в Национальное учредительное собрание, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников

По информации агентства, санкционные меры могут коснуться поставок американской сырой нефти, которой Каракас разбавляет собственную тяжелую нефть с большей плотностью, а позже отправляет смесь на экспорт. Кроме того, под санкции могут попасть высокопоставленные чиновники.

О том, что Вашингтон отреагирует на события в Венесуэле ранее заявляли в Госдепе США.

«Мы продолжим предпринимать жесткие и быстрые меры против архитекторов авторитаризма в Венесуэле, в том числе против тех, кто будет участвовать в национальном учредительном собрании по результатам голосования», — написала в твиттере представителя Госдепа Хезер Науэрт.

We stand w/ millions of #Venezuelans who've rejected efforts to weaken democracy & condemn violence by #Maduro regime against its citizens. pic.twitter.com/qQUD5Cn9SF — Heather Nauert (@statedeptspox) July 31, 2017

США уже вводили санкции против венесуэльских чиновников за «подрыв демократии», «насилия и репрессии», а также из-за связи ​«с коррумпированными государственными структурами». Президент Венесуэлы Николас Мудро наградил попавших под санкции чиновников, вручив им сабли национального героя страны Симона Боливара.

Отметим, что в последние годы Венесуэла переживает острый экономический кризис. В стране долгое время сохраняется дефицит продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости.

С апреля в Венесуэле проходят акции протеста с требованием отставки Мадуро. После принятия решения предоставить президенту право действовать в обход парламента протесты только активизировались.

В середине июля на референдуме, который организовала оппозиция, 98% избирателей проголосовали против конституционной реформы, которую также предложил Мадуро. Президент выступает за создание Конституционной ассамблеи (Учредительного собрания), которая заменит парламент и сможет изменять конституцию.

Власти Венесуэлы запретили проводить уличные протесты с 28 июля из-за выборов в Учредительное собрание 30 июля. Тому, кто нарушит запрет, будет грозить до 10 лет лишения свободы.

По последним данным, в выборах в Конституционную ассамблею приняло участие 41,53%, или более 8 млн человек.

Результаты голосования отказались признавать Мексика, Аргентина, Колумбия и Перу.

Максим Прошкин