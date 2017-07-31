Около 17 тысяч человек в регионах остались без света из-за непогоды

В Кировской и Костромской областях произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях, в результате чего без света остались около 17 тысяч человек, сообщает Минэнерго.

«Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что причиной в перебоях подачи электроэнергии стали дождь и гроза.

Напомним, отключение электричества в крупнейших городах Крыма также произошло 28 июля.

Как пояснил замминистра энергетики России Андрей Черезов, отключения произошли на линиях в Краснодарском крае и на Ставрополье.

Подачу электричества удалось восстановить через несколько часов.

Максим Прошкин