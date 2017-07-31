В платежной системе Сбербанка произошел сбой

Утром 31 июля произошел сбой в работе платежной системы Сбербанка, клиенты не могли пользоваться онлайн-банком и проводить операции по картам, об этом РБК рассказали в пресс-службе банка.

В Челябинской и Свердловской областях возникли проблемы с оплатой товаров в магазинах. в Москве было невозможно перевести деньги с карты на карту через систему Сбербанк Онлайн. В Хабаровске клиентам не удавалось снять деньги в банкоматах.

В пресс-службе добавили, что сейчас все неполадки устранены, однако причину сбоя не назвали.

Предыдущий сбой в работе Сбербанка случился 9 июня. Тогда проблемы наблюдались при оплате через «Сбербанк Онлайн», в pos-терминалах и в банкоматах.

Максим Прошкин