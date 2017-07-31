СК возбудил уголовное дело после гибели людей в пожаре в больнице ФСИН

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара в больнице ФСИН во Владивостоке, в результате которого погибли четыре человека, сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело заведено по статье «халатность» (статья 293 УК РФ) против должностных лиц медицинского учреждения.

По версии следствия, возгорание произошло на первом этаже, дым распространился до четвертого этажа больницы.

«На момент происшествия в плате терапевтического отделения больницы находилось 4 пациента, которые в связи с заболеваниями не могли передвигаться без посторонней помощи», — говорится в сообщении.

В результате граждане получили отравление угарным газом и погибли.

Напомним, о проверке другого медицинского учреждения в Брянской области стало известно 24 июля. Управление Следственного комитета России по Брянской области начало проверку видео, на котором запечатлены предположительно пациенты Трубчевского психоневрологического интерната, прикованные цепями.

Как писали СМИ, в лечебном учреждении подтвердили, что запись была сделана в здании интерната, однако назвали ее «фальсификацией».

Максим Прошкин