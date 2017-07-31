СМИ узнали о полном закрытии сети магазинов «Техносила»

Сеть магазинов электронной техники «Техносила» прекратит свое существование, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на два источника на розничном рынке.

По информации газеты, интернет-магазин перестанет работать уже с 1 августа, сотрудников ретейлера массово увольняют, а команда сети работает в сокращенном составе, некоторые работники переходят в «Эльдарадо».

По словам собеседников газеты, офлайн-объекты «Техносилы» передадут «М.Видео» или «Эльдорадо» к сентябрю.

Гендиректор «Техносилы» Илья Тимченко прокомментировать ситуацию отказался.

Издание отмечает, что сейчас у «Техносилы» на сайте указаны пять магазинов в Москве и Подмосковье, однако в конце 2016 года их было 97.

По данным гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, в прошлом году выручка магазина снизилась на 2% до 15,6 млрд рублей.

Максим Прошкин