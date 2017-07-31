В Удмуртии ушел в отставку и.о. премьер-министра Савельев

Исполняющий обязанности премьер-министра Удмуртии Виктор Савельев ушел на больничный и больше на работу не выйдет, передает газета «Коммерсант» слова врио главы республики Александр Бречалов.

«Ситуация сегодняшнего дня повышает требования к команде управленцев. За 3,5 месяца мы не смогли найти решения, чтобы нормализовать ситуацию с бюджетом. (…) Я уверен, Виктор Алексеевич будет продолжать свою работу, может быть, даже на федеральном уровне. Но дальше мы идем без него», — сказал врио главы республики.

По информации газеты, руководство правительством Удмуртии возьмет на себя Бречалов.

Ранее, 6 апреля, врио главы Удмуртии отправил в отставку региональное правительство.

Напомним, что президент России Владимир Путин назначил Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии 4 апреля.

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев лишился своего поста в связи с утратой доверия.

Соловьеву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2014 по 2016 годы чиновник получил в виде взятки около 139 млн рублей и в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей.

Эти деньги и долю, по данным СКР, он получил от компании, которая занималась строительством мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртии. Сам Соловьев свою вину отрицает.

Максим Прошкин