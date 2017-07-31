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Срок выдачи виз россиянам в США может увеличиться на несколько месяцев
Сокращение числа сотрудников американского посольства в России может привести к увеличению сроков выдачи виз до нескольких месяцев, такое предположение высказал бывший посол США в Москве Майкл Макфол в своем твиттере.
If these cuts are real, Russians should expect to wait weeks if not months to get visas to come to US. https://t.co/YbyWsUJNJS— Michael McFaul (@McFaul) July 30, 2017
По словам Макфола, во время его работы на посту главы дипмиссии в посольстве трудилось меньше американцев, чем хочет выслать Россия.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Москва планирует выслать из страны 755 сотрудников американского посольства.
В Вашингтоне заявили, что сожалеют о решении сократить число сотрудников и работают над ответными действиями.
Напомним, 22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».
В свою очередь, Россия запретила дипломатам США пользоваться всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном бору.
Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.
Максим Прошкин