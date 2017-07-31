Новая газета

срочно

Комбат «ДНР» Вадим Погодин вышел на свободу. Власти Украины и «ДНР» обвиняли его в расстреле 16-летнего школьника

Срок выдачи виз россиянам в США может увеличиться на несколько месяцев

Общество

8

Сокращение числа сотрудников американского посольства в России может привести к увеличению сроков выдачи виз до нескольких месяцев, такое предположение высказал бывший посол США в Москве Майкл Макфол в своем твиттере.

По словам Макфола, во время его работы на посту главы дипмиссии в посольстве трудилось меньше американцев, чем хочет выслать Россия.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Москва планирует выслать из страны 755 сотрудников американского посольства.

В Вашингтоне заявили, что сожалеют о решении сократить число сотрудников и работают над ответными действиями.

Напомним, 22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2». 

В свою очередь, Россия запретила дипломатам США пользоваться всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном бору. 

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

Максим Прошкин

Теги:
визы, россия, сша
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera