Срок выдачи виз россиянам в США может увеличиться на несколько месяцев

Сокращение числа сотрудников американского посольства в России может привести к увеличению сроков выдачи виз до нескольких месяцев, такое предположение высказал бывший посол США в Москве Майкл Макфол в своем твиттере.

If these cuts are real, Russians should expect to wait weeks if not months to get visas to come to US. https://t.co/YbyWsUJNJS — Michael McFaul (@McFaul) July 30, 2017

По словам Макфола, во время его работы на посту главы дипмиссии в посольстве трудилось меньше американцев, чем хочет выслать Россия.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Москва планирует выслать из страны 755 сотрудников американского посольства.

В Вашингтоне заявили, что сожалеют о решении сократить число сотрудников и работают над ответными действиями.

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Напомним, 22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».

В свою очередь, Россия запретила дипломатам США пользоваться всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

Максим Прошкин