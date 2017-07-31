Обвиняемый в расстреле 16-летнего украинского школьника комбат «ДНР» Вадим Погодин вышел на свободу

Вадим Погодин («Керчь»)

Бывший командир батальона «Керчь» самопровозглашенной Донецкой народной республики Вадим Погодин, которого и власти Украины, и руководство самой «ДНР» обвиняют в организации расстрела 16-летнего украинского школьника Степана Чубенко, вышел из-под ареста. Срок его содержания под стражей в Ялте истек накануне, 30 июля.

Информацию об освобождении Погодина «Новой газете» подтвердили трое его соратников.

Сам Погодин в фейсбуке в ответ на комментарий одного из пользователей сообщил, что у него «все хорошо» и сказал, что «до обеда понедельника не будет занимать себя никакими мыслями».

Пока неизвестно, закрыта ли экстрадиционная проверка, которую в отношении Погодина вела Генеральная прокуратура РФ. «Новая газета» направила в надзорное ведомство соответствующий запрос.

Вадим Погодин был задержан в Ялте 20 июня 2017 года. По решению судьи Ялтинского городского суда Оксаны Синицыной, он был арестован на 40 дней «для обеспечения возможности выдачи правоохранительным органам Украины».

Ранее «Новая газета» опубликовала материал «Расстрел», в котором рассказала, что в июле 2014 года в пригороде Донецка Горбачево-Михайловке был расстрелян 16-летний краматорский школьник Степан Чубенко. По свидетельствам очевидцев, расстрел осуществили три человека: бойцы батальона «Керчь» Максим Сухомлинов, Юрий Москалев и Вадим Погодин. Погодин, как утверждают свидетели, был инициатором расстрела и командовал им.