«Кавказский узел»: в Грозном задержали участника нападения на Буденновск

В Грозном задержали одного из участников группировки Шамиля Басаева, который в 1995 году участвовал в нападении на Буденновск, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни.

«Бывший боевик из банды Басаева, участвовавший в нападении на Буденновск в июне 1995 года задержан несколько дней назад в городе Грозном. Преступник более 22 лет скрывался от правосудия. При задержании он не оказал сопротивления», — цитирует собеседника издание.

По словам источника, причастность задержанного к нападению на Буденновск «установлена и полностью подтверждена, в том числе и его собственными показаниями».

В ближайшее время ему предъявят обвинение.

«Кавказский узел» ссылается на слова жителя Грозного Адама, который рассказал, что задержанный — сын его близкого знакомого.

Нападение террористов под руководством Шамиля Басаева и Абу Мовсаева на Буденновск в Ставропольском крае произошло 14 июня 1995 года. Боевики захватили в заложники более 1,6 тысячи жителей города, собрав их в местной больнице. Басаев требовал от силовиков немедленного прекращения войны в Чечне и вывода из республики российских войск. Через три дня спецназ начал штурма. После четырех часов боя погибли 129 человек, среди них 18 милиционеров и 17 военнослужащих, 415 человек получили огнестрельные ранения.