ФАС возбудила дело против «большой четверки» операторов из-за цен в национальном роуминге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против операторов «большой четверки» из-за монопольно высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. Об этом заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, передает ТАСС.

«Операторы связи обязаны были вынести предложения по национальному роумингу, чего сделано не было, поэтому ФАС приняла решение по вопросу национального роуминга возбудить (антимонопольное — ред.) дело в отношении большой четверки», — рассказал Голомолзин.

Напомним, в середине июля ФАС обязала «большую четверку» операторов изменить тарифы на услуги связи в поездках. Служба обнаружила в действиях операторов нарушение пункта 6 статьи 10 федерального закона о защите конкуренции. Речь идет о выравнивании тарифов на роуминг для абонентов разных тарифных планов. В ФАС обратили внимание на то, что в «дорогом» тарифном плане цена на роуминг ниже, чем в «дешевом».

Такие действия операторов, по мнению ФАС, «ни экономически, ни технологически не обоснованы». Ведомство требовало от операторов изменить условия тарифных планов в течение двух недель.