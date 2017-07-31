Суд приговорил украинского пенсионера к 12 годам по делу о подготовке теракта в Ростовской области

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил 61-летнего гражданина Украины Алексея Сизоновича к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 250 тысяч рублей по делу о подготовке теракта в Ростовской области, сообщает «Медиазона».

Его признали виновным по нескольким статьям: подготовка теракта (часть 1 статьи 30 и часть 2 статьи 205 УК РФ), незаконный оборот взрывных устройств (часть 2 статьи 222.1 УК РФ) и незаконное пересечение границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2014 года Сизонович вместе с «неустановленным следствием лицом», которого называл «Владиславович», создал в Киеве преступную группу. Они якобы планировали взрывы на подконтрольных вооруженным сепаратистам территориях востока Украины.

Обвинение считает, что Сизонович изготавливал взрывные устройства, а также собирал информацию о железнодорожном вокзале в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области и расположенной поблизости станции «Лихая», собираясь устроить там теракт.

По версии ФСБ, теракт планировал совершить 17 или 18 сентября 2016 года во время выборов в Госдуму. Сам Сизонович признал свою вину.