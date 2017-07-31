В Кремле прокомментировали высылку дипломатов до подписания Трампом акта о санкциях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему американских дипломатов высылают до того, как президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях, передает РБК.

По его словам, если сенат и палата представителей одобрили документ об антироссийских санкциях, он «чисто механистически, автоматом» принимает форму закона.

При этом Песков уточнил, что Вашингтон должен будет самостоятельно определить, кто из сотрудников американских диппредставительств и дипломатов останется работать в России. По его словам, численность американской дипломатической миссии составляет 1,2 тысяч человек.

Читайте также Российская элита под законодательным колпаком. Американские санкции против России выходят на качественно новый уровень

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Москва планирует выслать из страны 755 сотрудников американского посольства. В Вашингтоне заявили, что сожалеют о решении сократить число сотрудников и работают над ответными действиями.

По словам бывшего посла США в Москве Майкла Макфола, сокращение числа сотрудников американского посольства в России может привести к увеличению сроков выдачи виз до нескольких месяцев.

Напомним, 22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».

В свою очередь, Россия запретила дипломатам США пользоваться всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном бору.