В Кремле прокомментировали высылку дипломатов до подписания Трампом акта о санкциях
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему американских дипломатов высылают до того, как президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях, передает РБК.
По его словам, если сенат и палата представителей одобрили документ об антироссийских санкциях, он «чисто механистически, автоматом» принимает форму закона.
При этом Песков уточнил, что Вашингтон должен будет самостоятельно определить, кто из сотрудников американских диппредставительств и дипломатов останется работать в России. По его словам, численность американской дипломатической миссии составляет 1,2 тысяч человек.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Москва планирует выслать из страны 755 сотрудников американского посольства. В Вашингтоне заявили, что сожалеют о решении сократить число сотрудников и работают над ответными действиями.
По словам бывшего посла США в Москве Майкла Макфола, сокращение числа сотрудников американского посольства в России может привести к увеличению сроков выдачи виз до нескольких месяцев.
Напомним, 22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».
В свою очередь, Россия запретила дипломатам США пользоваться всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном бору.