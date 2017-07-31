РБК: Андрей Малахов покинет «Первый канал»

Ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов уйдет с «Первого канала», передает РБК со ссылкой на источники.

Собеседник издания на «Первом канале» связан с конфликтом внутри команды «Пусть говорят».

«Канал вернул в программу продюсера, которая работала там еще 9 лет назад, надеясь, что она поможет поднять сильно упавшие рейтинги программы. Но Малахов с ней уже не сработался и потребовал вернуть предыдущую коллегу. Поскольку канал долго не шел на уступки, ведущий начал заявлять о том, что в противном случае уйдет с канала, отсюда и слухи», — цитирует собеседника издание.

Источник РБК, близкий к Малахову, рассказал, что телеведущий перейдет на телеканал «Россия-1». При этом некоторые сотрудники «Пусть говорят» перешли в программу «Прямой эфир» на «России-1».

Борис Корчевников, который ведет программу «Прямой эфир», останется на «России-1» до конца лета, а потом сосредоточится на своей работе генерального директора телеканала «Спас».

Сам Малахов, а также представители телеканалов не прокомментировали ситуацию.

Андрей Малахов работает на «Первом канале» с 1992 года. С 1996 по 2001 года он был специальным корреспондентом и ведущим программы «Доброе утро». В 2001 году Малахов начал вести программу «Большая стирка», а в 2005 — программу «Пусть говорят».