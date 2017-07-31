ТВ-2 проиграл в апелляции Роскомнадзору

Суд в споре Роскомнадзора с томской медиагруппой ТВ-2 вновь встал на сторону ведомства и подтвердил, что все предыдущие судебные решения в его пользу были верными. То есть суд постановил, что ведомство поступило правомерно, не выдав ТВ-2 лицензию на вещание из-за того, что директор медиагруппы Виктор Мучник не подтвердил отсутствие второго гражданства. Об этом «Новой газете» сообщил партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.

Девятый Арбитражный апелляционный суд Москвы рассматривал апелляционную жалобу томской медиагруппы ТВ-2 на решение Арбитражного суда Москвы, который в апреле принял решение в пользу Роскомнадзора.

Судебные разбирательства между ТВ-2 и Роскомнадзором длятся уже полтора года. За это время медиагруппа выиграла суды первой и второй инстанции, после чего Роскомнадзор подал кассационную жалобу в Федеральный Арбитражный суд Московского округа.

В феврале этого года ТВ-2 проиграл в кассации Роскомнадзору. Федеральный Арбитражный суд принял решение в пользу ведомства и отправил дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию — Арбитражный суд Москвы. Также кассация приостановила исполнение решений первых двух инстанций.

«Сейчас все достижения ТВ-2 за последние полтора года аннулированы, — говорит Федор Кравченко. — Я работаю с медийными делами уже двадцать лет, и у меня ни разу не было так, чтобы наши соперники практически не сопротивлялись в суде. И только с ТВ-2 мы уже почти два года проигрываем все суды. Если дело политическое, то даже здравый смысл перестает работать. Я полагаю, что в России не получится найти для ТВ-2 хоть какую-то судебную защиту».

Юрист сообщил, что мотивировочная часть судебного решения еще не готова, но когда она будет написана, медиагруппа планирует подать кассационную жалобу на это решение в Арбитражный суд Московского округа.

Напомним, ТВ-2 судится с Роскомнадзором из-за отказа ведомства продлить лицензию на вещание. Причина отказа — непредоставление информации об отсутствии у директора ТВ-2 второго гражданства.

По словам адвоката медиагруппы, в России сейчас нет единого органа, который мог бы проверить наличие у человека второго гражданства, поэтому получить подобную справку невозможно.

Чтобы подтвердить отсутствие второго гражданства Виктор Мучник обратился в посольства 144 стран мира с просьбой подтвердить, что не является гражданином этих стран.

Томский независимый телеканал прекратил вещание в 2014 году, так как Роскомнадзор не продлил очередную лицензию на вещание, которая выдается сроком на десять лет.

Руководство ТВ-2 считает, что за атакой стояли как местные, так и федеральные власти, которые действовали совместно.

ТВ-2 — одна из самых лучших и самая титулованная телекомпания России. За 23 года вещания она получила 23 премии ТЭФИ и ТЭФИ-регион.

Алина Пинчук