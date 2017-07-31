WikiLeaks опубликовал переписку предвыборного штаба Макрона

WikiLeaks опубликовал переписку предвыборного штаба президента Франции Эммануэля Макрона. На сайте проекта выложили более 21 тысячи писем.

По данным авторов WikiLeaks, в архиве содержится около 72 тысяч писем от 4,493 отправителей. Из них более 21 тысячи уникальны и верифицированы. Речь идет о переписке с 20 марта 2009 года по 24 апреля 2017 года.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на неназванного американского конгрессмена и еще два источника сообщило, что российские спецслужбы шпионили за кампанией Макрона через фейсбук. Для этого были созданы около 20 фальшивых аккаунтов в фейсбуке, чтобы получить личные данные соратников действующего президента.

Напомним, перед вторым туром выборов президента Франции штаб Макрона подвергся хакерской атаке. В открытый доступ попали как оригинальные документы по деятельности предвыборного штаба, так и поддельные.

Тогда WikiLeaks сообщил о «российском следе» во взломе почты Макрона. В методанных украденных писем девять раз упоминается сотрудник российской компании — Рошка Георгий Петрович. По данным проекта, он якобы работает в компании «Эврика».

Ранее секретарь политического движения «Вперед!» Ришар Ферран заявил, что кандидат в президенты Эммануэль Макрон стал целью для кибератак российских хакеров и мишенью для российских СМИ. По его мнению, Москва оказывает поддержку «пророссийским кандидатам». В Кремле подобные обвинения назвали абсурдными.