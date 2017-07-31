Бывшего сенатора по ошибке отправили в колонию до вступления приговора в силу

Бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова отправили в колонию в Орле, однако приговор не вступил в силу, передает ТАСС.

Как рассказал агентству адвокат Владимир Аверин, в конце июня Попельнюхова незаконно отвезли в Орел отбывать наказание. Тогда он находился в СИЗО и ожидал рассмотрения жалобы.

ФСИН не прокомментировала случившееся.

В феврале Лефортовский суд приговорил Попельнюхова к семи годам колонии. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Речь идет о мошенничестве на 1 млрд рублей при выполнении контракта с «Рособоронэкспортом» и правительством Венесуэлы на строительство завода по производству автоматов Калашникова.

Сам бывший сенатор свою вину не признал.

Как утверждало следствие, с февраля 2010 года по июнь 2011 года Попельнюхов в составе организованной группы совершил хизение денег «Рособоронэкспорта», выделенных на строительство в Венесуэле заводов по лицензионному производству автоматов АК-103 и патронов к ним, на общую сумму более 1 млрд рублей.