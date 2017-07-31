Суд продлил арест фигуранту «дела 26 марта» Крепкину на полгода

В Тверском районном суде Москвы состоялось предварительное слушание по делу Дмитрия Крепкина, которого обвиняют в применении насилия к полицейским на антикоррупционной акции 26 марта.

Как сообщил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Ильнур Шарапов, суд продлил срок содержания под стражей Дмитрию Крепкину на полгода. Рассмотрение дела по существу начнется 8 августа.

Напомним, Следственный комитет завершил расследование дела Дмитрия Крепкина в конце июня. Пятого фигуранта «дела 26 марта», обвиняют по части 1 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья).По версии следствия, на митинге он ударил полицейского по ноге. Сам Крепкин утверждает, что наносил удар по резиновой дубинке.

Как рассказал адвокат, в материалах дела есть видео и показания двух полицейских, один из них проходит по делу потерпевшим, второй — свидетелем.

«[Потерпевший] самого удара не видел. Говорит, что его ударили по ноге, он почувствовал сильную боль, но кто конкретно его ударил, сказать не может. После того, как его ударили, он обернулся и увидел Дмитрия [Крепкина]. Предполагает, что именно он и ударил», — рассказал Шарапов.

Свидетель-полицейский, который производил видеосъемку (есть в материалах дела), также утверждает, что удар нанес именно Дмитрий Крепкин. Адвокат отмечает, что полицейский снимал со спины Крепкина, поэтому не мог видеть, кто наносил удар.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Крепкина политзаключенным.

Напомним, приговоры по «делу 26 марта» уже были вынесены Юрию Кулию, Александру Шпакову и Станиславу Зимовцу. Фигурантами дела о насилии против полицейских на антикоррупционной также являются Андрей Косых и Алексей Политиков.