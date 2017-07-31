Германия выразила опасения из-за новых антироссийских санкций США

Министр экономики Германии Бригитта Циприс назвала последние санкции США против России «противоречащими международному праву», так как они затрагивают европейские компании, которые имеют бизнес-интересы в России, сообщает the Local.

По мнению Циприс, Америка не имеет права наказывать немецкие компании за то, что они осуществляют экономическую деятельность в другой стране. Циприс также добавила, что не хочет начинать войну с США в сфере торговли, но отметила, что Германия неоднократно просила Вашингтон не отклоняться от общих западных санкций против России.

«Для Еврокомиссии будет правильным рассмотреть возможные ответные меры», — сказала Циприс.

Правительство Германии и бизнесмены сказали агентству Reuters, что новые санкции могут помешать немецким компаниям работать над проектами трубопроводов, которые, по их словам, необходимы для обеспечения энергетической безопасности Германии.

Напомним, 27 июля Cенат Конгресса США принял закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, после чего документ был отправлен на подпись президенту страны Дональду Трампу. В частности, документ запрещает президенту США ослаблять санкции или существенно менять политику страны в отношении России без одобрения Конгресса. В документе также говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».

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В ответ на решение Сената США Россия запретила дипломатам страны пользоваться всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дипломатической дачей в Серебряном бору. Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. Таким образом, Россию должны покинуть более 700 сотрудников посольства США в Москве и генеральных консульств на территории России.

Алина Пинчук