Владелец «Северстали» стал самым богатым российским миллиардером

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов занял первое место в списке богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние оценивается в 16,8 млрд долларов.

Ранее первое место занимал владелец «Новатэка» Леонид Михельсон (16,2 млрд долларов). Сейчас он на втором месте. На третьей строчке находится основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (16,1 млрд долларов).

Forbes отмечает, что разрыв между Лисиным и Михельсоном сокращается. По оценкам издания, что Лисин может занять второе место. Однако эксперты называют это краткосрочным трендом.

Смена лидера в рейтинге Forbes связана не столько с ростом стоимости активов Мордашова, сколько с падением акций «Новатэка», отмечает Forbes. На 17 февраля 2017 года, когда выходил ежегодный рейтинг миллиардеров Forbes, акции «Новатэка» стоили 760 рублей за штуку, а 31 июля — уже 606 рублей.

На прошлой неделе Forbes назвал самого богатого человека в мире. Им стал основатель Аmazon Джефф Безос, его состояние равно 90,4 млрд долларов. Он сместил с первого места главк Microsoft Билла Гейтса (90 млрд долларов).