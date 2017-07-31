МВД разрешило аэропортам пускать на самолет пассажиров без бумажного билета

МВД согласовало проект приказа министерства транспорта России, который упрощает процедуру прохождения предполетного досмотра в столичных аэропортах по электронному посадочному талону. Об этом сообщает RNS со ссылкой на министерство.

Таким образом, пассажирам разрешат использовать электронный посадочный талон без обязательной распечатки бумажной копии. Предполагается, что документ вступит в силу в августе этого года.

«Проект приказа согласован с МВД России и в настоящее время проходит процедуру оценки регулирующего воздействия в Минэкономразвития», — рассказали в Минтрансе.

Сейчас в законодательстве есть две взаимоисключающие нормы: по одной электронный посадочный талон имеет ту же юридическую силу, что и распечатанный, другая гласит, что необходимо наличие штампа о прохождении досмотра на бумажном билете. Приказ Минтранса должен ликвидировать эту коллизию.

Еще в мае этого года аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково сообщали, что уже готовы внедрить оборудование, позволяющее пассажирам проходить предполетный досмотр по электронному билету с помощью смартфона.