В Угличе пройдет Международный фестиваль фотографии

С 2 по 6 августа в 11-й раз пройдет Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». В течение 5 дней в городе покажут 16 выставок, а признанные российские и зарубежные мастера фотографии проведут лекции и мастер-классы в области арт-, тревел-, документальной и коммерческой фотографии.

В этом году большинство лекций и выставок впервые будут объединены общей темой – в связи со столетием революции 1917 года одним из важнейших лейтмотивов станет тема Памяти. Так, в рамках данной темы пройдет выставка Евгения Молодцова «Вепсский лес» о заброшенных деревнях, а на мастер-классе Павла Косенко «Живая пленка» расскажут о старинных техниках фотографии и покажут фильм Леонида Парфенова «Цвет нации» о творчестве дореволюционного фотографа Прокурина-Горского.

В этом году на «Фотопарад в Угличе» с лекциями и мастер-классами приедут английский документальный фотограф Марк Невилл, единственный русский фотограф – член агентства Magnum Георгий Пинхасов, директор фотоагентсва SALT IMAGES Анна Зекрия, победители WordPressPhoto Владимир Вяткин и Владимир Песня, фотограф National Geographic Виктор Лягушкин и многие другие.

Также в рамках фестиваля пройдут практические мастер-классы по созданию фотопроектов, авторских фотокниг и мастер-классы по макро- и студийной фотосъемке.