Посольство США в России допустило увеличение сроков выдачи виз
Сокращение количества работников дипломатической миссии США в России может сказаться на оперативности консульской деятельности, сказала Интерфаксу пресс-атташе дипмиссии Мария Олсон.
«Мы оцениваем воздействие, которое будет иметь такое ограничение. Еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности», — сказала Олсон.
Пресс-атташе отметила, что решение Москвы «ничем не обосновано и вызывает сожаление».
Ранее бывший посол США в Москве Майкл Макфол в своем твиттере написал, что сокращение дипмиссии приведет к увеличению сроков ожидания виз.
По его словам, в сложившихся условиях время ожидания может увеличиться до нескольких месяцев.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Москва планирует выслать из страны 755 сотрудников американского посольства.
В Вашингтоне заявили, что сожалеют о решении сократить число сотрудников и работают над ответными действиями.
Напомним, 22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».
В свою очередь, Россия запретила дипломатам США пользоваться всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном бору.
Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.
Максим Прошкин