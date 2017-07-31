Новая газета

Сноуден: закон о запрете анонимайзеров — «политическая трагедия»

Общество

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Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал «политической трагедией» принятие закона о запрете анонимайзеров. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, данный запрет на использование «базовых инструментов безопасности в интернете делает Россию менее защищенной и менее свободной».

Он также считает, что законопроект нарушает права человека и является «не разумным регулированием».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования технологий обхода для доступа к заблокированным сайтам с противоправной информацией.

Новые поправки в закон «О связи» обязывают сервисы по анонимному доступу в сеть блокировать запрещенные сайты. За отказ ограничивать доступ к сайтам из реестра Роскомнадзора анонимайзеры будут блокировать. Тот же законопроект отменяет обязательство для популярных блогеров регистрироваться в особом реестре Роскомнадзора.

Во втором чтении также была принята поправка, согласно которой поиском анонимайзеров и VPN будут заниматься ФСБ и МВД вместо Роскомнадзора.

Максим Прошкин

Теги:
запреты, анонимность, россия
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