Чеченские девушки из Воронежа написали заявление в СК, Генпрокуратуру и МВД

Уроженки Чеченской республики, у которых полицейские потребовали документы для проверки в Воронеже, подали заявление в Следственный комитет России, Генеральную прокуратуру и МВД с просьбой привлечь сотрудников правоохранительных органов к ответственности, заявил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов.

По его словам, в заявлении также шла речь не только о полицейских, но и о женщине, которая оскорбила двух девушек. Адвокат добавил, что от нее девушки ждут публичных извинений.

Отметим, что чеченский центр по борьбе с экстремизмом уже начал доследственную проверку после высказываний в адрес уроженок Чечни.

В правоохранительных органах сообщили, что неустановленная женщина «высказывает слова, унижающие достоинство человека, либо группы лиц по признакам их принадлежности к определенному полу, расе, национальности и языку».

По мнению представителей полиции, могут «содержаться признаки преступления, предусмотренные статьей 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства — прим, ред.)».

Напомним, 27 июля на одной из улиц Воронежа к двум уроженкам Чечни, прогуливавшихся с детьми в колясках, подошли трое полицейских, двое из которых были в штатском и потребовали документы.

Неизвестные люди отказались представиться и пояснить причину своих требований. Кроме этого, они заявили, что на девушках надеты платки и длинные юбки, и поэтому они могут совершить теракт.

«По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки, в ходе которой будут приняты меры к установлению сотрудников полиции», — заявили в СК.

Максим Прошкин