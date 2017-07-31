Коммерсант: все заявки «Ночных волков» на гранты отклонены

Фонд президентских грантов отклонил три заявки байкерского клуба «Ночные волки», сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на решение координационного комитета фонда.

По информации газеты, заявка «Ночных волков Измайлово г. Москвы» на проект «Твоя Россия», который предполагал создание «Карты туристической истории» не соответствовал условиям конкурса. На создание карты требовалось 2,6 млн рублей.

Конкурс также не прошла заявка на межнациональный фестиваль путешественников «Побратим», который организаторы оценили в 3,8 млн рублей.

Кроме того, координационный комитет по распределению президентских грантов отклонил заявку на проведение «Детской новогодней елки в Байк-центре» за 9,5 млн рублей.

По словам члена объединенного экспертного совета Елены Тополевой-Солдуновой, решение не выделять гранты «Ночным волкам» могло быть принято из-за новой системы оценки проектов с привлечением независимых анонимных экспертов.

«Это оценка не самой организации, плохая она или хорошая, а того, насколько ответственно НКО отнеслась к проработке своих проектов, особенно если проект ежегодный: он должен показывать динамику»- сказала Тополева-Солдунова «Коммерсанту».

Напомним, байкерский клуб «Ночные волки» получал гранты с 2012 года. Всего с 2011 по 2016 год молодежное подразделение «Ночных волков» получило грантов на 36,2 млн рублей.

Максим Прошкин