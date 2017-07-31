Сотрудников дипмиссии США отказались пускать на дачу в Серебряном бору

Сотрудники посольства США 30 и 31 июля не могли получить доступ к даче дипломатов в Серебряном Бору, хотя произойти это должно было после полудня 1 августа, заявила Reuters пресс-секретарь посольства.

«Обратитесь к российскому правительству, чтобы объяснили, почему это так», — говорится в сообщении.

Ранее Россия запретила дипломатам США пользоваться всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном бору.

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Москва также планирует выслать из страны 755 сотрудников американского посольства. К 1 сентября число работающих в России дипломатов и технических сотрудников должно сократиться до 455 человек.

Такие меры были приняты после того, как 22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».

Максим Прошкин