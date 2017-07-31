Хакеры украли у HBO сценарий серии «Игры престолов»

Неизвестные хакеры взломали HBO и украли сценарий четвертой серии седьмого сезона «Игры престолов», которая еще не вышла в эфир, сообщает Entertainment Weekly.

По информации издания, киберпреступники также забрали несколько эпизодов «Футболистов» и «Комнаты 104».

На телеканале сообщили, что, действительно, подверглись хакерской атаке, однако что именно было украдено — не уточнили.

Кибермошенники утверждают, что завладели полутора терабайтами данных.

Ранее, хакеры украли не вышедший на экраны фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» с Джонни Деппом в главной роли компании «Walt Disney».

Мошенники потребовали большую сумму в биткоинах, а в случае отказа грозились выкладывать фильм по частям.

Максим Прошкин