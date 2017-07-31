Клип экс-солистки Ленинграда про митингующих школьников исчез из ее канала на ютубе

Клип певицы Алисы Вокс «Малыш», в котором она поет про митингующих школьников, пропал с ютуба. На это обратили внимание в социальных сетях, а потом издание «Варламов.ру».

По какой причине клип был удален неизвестно.

Ранее о том, что песню «Малыш» бывшей вокалистке «Ленинграда» заказали госструктуры, заплатив за это около двух миллионов рублей, сообщала «Медуза» со ссылкой на источники, знакомые с певицей и ее музыкантами.

Они рассказали, что музыканты согласились «обложить оппозицию» с расчетом на будущие корпоративные заказы.

Вместе с тем, источники издания в администрации президента заявили, что ведомство не имеет отношения к клипу. По словам одного из них, видео — результат работы неких групп политтехнологов, которые «остались за бортом [администрации президента]» и «пытаются что-то сделать».

15 мая на Youtube появился клип «Малыш». Певица Алиса Вокс в образе учительницы обращается к тем, у кого «ошибки на плакате четыре в двух словах» — и кому «кто-то горы золота и евро обещал».

«Учиться на ошибках не поздно никогда, / Раз сердце хочет перемен, тогда начни с себя», — поет она.

В сети появилось мнение, что текст песни целиком посвящен школьникам, участвующим в протестных митингах. Политик Алексей Навальный заявил, что «Малыш» сделан на деньги, полученные от администрации президента.

«Я писала песню не про политику, на хрена они меня туда припутали, я не понимаю», — сказала певица.

Максим Прошкин