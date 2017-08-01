В Новосибирске местный житель набросился с топором на памятник Николаю II и цесаревичу Алексею
В ночь на вторник 31-летний житель Новосибирска приставил лестницу к памятнику Николаю II и цесаревичу Алексею, который установили полмесяца назад, и, взобравшись по ней, нанес несколько ударов по скульптурной композиции. Полиция начала проверку инцидента, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Вандала задержали и доставили в полицию сразу: мимо проезжал экипаж вневедомственной охраны. Сейчас устанавливаются мотивы поступка молодого человека, а также сумма ущерба.
Отмечается, что после инцидента голову цесаревичу Алексея закрыли тканью. На нее, судя по всему, пишет агентство, и обрушились удары. Статуя самого императора не повреждена.
Памятник открыли 16 июля на территории Андександро-Невского собора в ознаменование 99-й годовщины расстрела царской семьи. Как пишут местные СМИ, установку памятника местные жителя восприняли неоднозначно.
Мэр города Анатолий Локоть заявлял, что не знал о планах установки памятника. По его словам, никто не обращался в мэрию с такой инициативой. Вместе с тем он отметил, что Новосибирская епархия Русской православной церкви вправе разместить такой памятник на своей территории, и такие планы существуют.
На постаменте новосибирского памятника написаны слова: «Государю Императору Николаю Александровичу Государю наследнику Цесаревичу Алексею Страстотерпцам (17 июля 1918 г.) от православных христиан возрожденной России 16 июля 2017 года».
Напомним, депутат Госдумы Наталья Поклонская является почитательницей Николая II, его портрет стоит в ее рабочем кабинете. В 2014 году она передала Ливадийскому дворцу более 80 фотографий из семейного архива императора, полученные ею от священника Свято-Успенского пещерного монастыря в Крыму. А в 2015 году приняла участие в открытии бюста императора в Ливадийском дворце.
Ее первой резонансной инициативой в Госдуме России стал депутатский запрос в Генпрокуратуру о художественном фильме «Матильда» режиссера Алексея Учителя, повествующем об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.