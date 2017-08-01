В Новосибирске местный житель набросился с топором на памятник Николаю II и цесаревичу Алексею

В ночь на вторник 31-летний житель Новосибирска приставил лестницу к памятнику Николаю II и цесаревичу Алексею, который установили полмесяца назад, и, взобравшись по ней, нанес несколько ударов по скульптурной композиции. Полиция начала проверку инцидента, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Вандала задержали и доставили в полицию сразу: мимо проезжал экипаж вневедомственной охраны. Сейчас устанавливаются мотивы поступка молодого человека, а также сумма ущерба.

Отмечается, что после инцидента голову цесаревичу Алексея закрыли тканью. На нее, судя по всему, пишет агентство, и обрушились удары. Статуя самого императора не повреждена.

Фото со страницы в «ВКонтакте» Кати Мандровой

Памятник открыли 16 июля на территории Андександро-Невского собора в ознаменование 99-й годовщины расстрела царской семьи. Как пишут местные СМИ, установку памятника местные жителя восприняли неоднозначно.

Мэр города Анатолий Локоть заявлял, что не знал о планах установки памятника. По его словам, никто не обращался в мэрию с такой инициативой. Вместе с тем он отметил, что Новосибирская епархия Русской православной церкви вправе разместить такой памятник на своей территории, и такие планы существуют.

На постаменте новосибирского памятника написаны слова: «Государю Императору Николаю Александровичу Государю наследнику Цесаревичу Алексею Страстотерпцам (17 июля 1918 г.) от православных христиан возрожденной России 16 июля 2017 года».

Фото со страницы в «ВКонтакте» Татьяны Черновой

Напомним, депутат Госдумы Наталья Поклонская является почитательницей Николая II, его портрет стоит в ее рабочем кабинете. В 2014 году она передала Ливадийскому дворцу более 80 фотографий из семейного архива императора, полученные ею от священника Свято-Успенского пещерного монастыря в Крыму. А в 2015 году приняла участие в открытии бюста императора в Ливадийском дворце.

Ее первой резонансной инициативой в Госдуме России стал депутатский запрос в Генпрокуратуру о художественном фильме «Матильда» режиссера Алексея Учителя, повествующем об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.