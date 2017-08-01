Три «иностранных агента» получили президентские гранты

Три НКО, попавшие в реестр «иностранных агентов», — «Левада-центр», «Самарская губерния» и Центр развития НКО — получили президентские гранты, нацеленные на развитие гражданского общества. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, пишет «Российская газета».

«Ведомости» уточняют, что «Левада-центр» подавал заявку на 2 млн руб. на анализ проблем в сфере оказания паллиативной помощи, «Центр развития НКО» просил 3 млн руб. на проект по дистанционным курсам для некоммерческих структур, а «Самарская губерния» — 7 млн руб. на программу по работе с пожилыми людьми.

Всего заявки на президентские гранты подали 18 НКО из реестра «иностранных агентов». Наличие статуса «иностранного агент» при распределении грантов во внимание не принимали, пояснил «РГ» первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который руководит распределением грантов.

«У нас нет такого ограничения — “иностранный агент” или не “иностранный агент” — оценивается, на что они запрашивают деньги», — сказал он.

Подтвердилась информация «Коммерсанта» о том, что байкерскому клубу «Ночные волки» в президентском гранте отказали впервые с 2012 года. Они подали на конкурс три заявки, предложив создать «Карту туристической истории», организовать межнациональный фестиваль путешественников «Побратим» и устроить «Детские новогодние елки в Байк-центре».

Самый солидный грант (50 млн руб.) выиграл театральный фестиваль «Золотая маска», рассказал гендиректор Фонда распределения грантов Илья Чукалин. Главной же особенностью этого конкурса стала значительная доля заявок из регионов, не входящих в Центральный федеральный округ. При этом Москва стала лидером по числу проектов-победителей (181 проект) и по объему распределенной суммы (903,7 млн руб.), пишут «Ведомости».

Всего по итогам конкурса было распределено 2,25 млрд руб. Эти деньги получили 970 НКО из 79 регионов. Еще 4,75 млрд руб. составит фонд второго конкурса, прием заявок на него начнется 16 августа.

В этом году система распределения президентских грантов изменилась. В мае начал работу специально созданный Фонд президентских грантов — единый оператор, который заменил нескольких операторов, проводивших конкурсный отбор с 2007 по 2016 годы.

Тогда же Чукалин заявлял, что крупные НКО планируют перевести на автоматическое продление президентских грантов по долгосрочным проектам. По его словам, «когда организация крупная и устойчивая, проекты долгосрочные, то нет необходимости каждый год прогонять фонд через процедуру подачи заявки».