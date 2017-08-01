CNN: военные США засекли испытательный пуск с подводной лодки КНДР

Военные США обнаружили «подозрительные и беспрецедентные уровни» активности подводной лодки КНДР, которые могут свидетельствовать о проведении испытательного ракетного пуска на верфи Синпо 30 июля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

По данным телеканала, речь идет о «холодном пуске», при котором ракета выталкивается из пускового отсека паром под высоким давлением, двигатель же запускается уже в воздухе. Источник в Министерстве обороны США отметил, что в этом году подобные испытания КНДР провела трижды, причем из них два раза — в июле.

О результатах запуска не сообщается. Собеседники CNN отмечают, что если бы его осуществили по стандартной траектории, то он мог бы представлять потенциальную опасность для Лос-Анджелеса, Денвера и Чикаго.

По данным CNN, подводный флот Северной Кореи предположительно охватывает около 70 подводных лодок. Большинство из них довольно старые и, вероятно, не могут стрелять ракетами.

Напомним, в июле Центральное телеграфное агентство КНДР дважды сообщало об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».

Президент США Дональд Трамп осудил действия КНДР. «Мы в состоянии справиться с Северной Кореей. Мы со всем справимся», — заявлял он. О конкретных шагах он не сообщал. Ранее американский лидер заявлял, что разочарован бездействием Китая в отношении КНДР.

После первого пуска ракеты КНДР, американские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом.