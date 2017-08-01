Фигурантов дела «Реновы» перевели из СИЗО под домашний арест

Совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика и главу энергохолдинга «Т Плюс» (входит в компанию «Ренова») Бориса Вайнзихера, которых обвиняют в даче взяток бывшему руководству Республики Коми, перевели под домашний арест. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, передает Интерфакс.

Суд изменил меру пресечения в отношении Ольховика и Вайнзихера с содержания под стражей на домашний арест сроком до 5 и 6 августа. В настоящее время обвиняемые уже освобождены из СИЗО, на них надеты электронные браслеты.

Адвокат Константин Ривкин пояснил, что 31 июля следствие подало ходатайство о продлении топ-менеджерам «Реновы» ареста еще на один месяц. К этому моменту они уже провели под стражей 11 месяцев.

«Мы против этого возражали и просили принять другие меры, не связанные с лишением свободы, в том числе домашний арест. Суд к нам прислушался и установил срок домашнего ареста в рамках тех сроков, которые были (ранее установлены), то есть до 5 и 6 августа. Остальное — это головная боль следствия. Они вообще могут отказаться от продления домашнего ареста, чтобы в суд больше не ходить», — сказал он.

В июле СМИ сообщили об обысках в офисе компании «Т Плюс», «дочки» «Реновы». По данным двух изданий, обыски прошли как в офисах компании в Москве, так и в офисах ее региональных филиалах. Силовики осуществляли выемку документов. При этом в самой компании заявили, что в офисе проводились «стандартные следственные мероприятия», компания работает в обычном режиме.

Управляющего директора группы «Ренова» Евгения Ольховика и генерального директора входящей в холдинг компании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера обвиняют в даче взяток с 2007 по 2014 годы руководству Коми, в частности, бывшему губернатору Вячеславу Гайзеру. Якобы таким образом они добивались установления максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию и другие льготы.

Самого Гайзера арестовали в 2015 году по обвинению в создании преступного сообщества, отмывании денег и мошенничестве.