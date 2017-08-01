WP: Трамп лично готовил заявление сына о встрече с Весельницкой

Президент США Дональд Трамп сам подготовил заявление своего сына Дональда Трампа-младшего для прессы, в котором говорилось о подробностях его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой, сообщает The Washington Post.

По данным издания, советники Трампа обсуждали на саммите G20 в Германии реакцию на утечку информации о встрече сына президента с юристом. Они сошлись во мнении, что необходимо выступить с заявлением как можно скорее, причем важно говорить правду на случай утечек новых подробностей. Сначала Трамп-старший согласился на это, однако через несколько часов он резко передумал и по его указанию «план изменился».

Якобы 8 июля Трамп-старший надиктовал текст заявления в самолете, летевшем из Германии с саммита G20, при этом его сына на борту не было. В этом заявлении, которое уже 9 июля опубликовала газета The New York Times, говорилось, что на встрече Дональда Трампа-младшего и Весельницкой «в первую очередь обсудили проблему усыновления российских детей», а избирательная кампания или компромат на кандидата от демократов Хиллари Клинтон не обсуждались.

В течение следующих трех дней, отмечает издание, Трамп-младший, в конечном счете, признался, что он принял приглашение на встречу после получения по электронной почте письма о предполагаемых порочащих сведений о Хиллари Клинтон. Сам президент США заявлял, что не знал о встрече сына с российским юристом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле «абсолютно не в курсе всей этой истории [с перепиской Трампа-младшего], никогда не были в контакте с этим адвокатом [Натальей Весельницкой], поэтому нам нечего сказать по этой истории, она не имеет к нам ни малейшего отношения». Всю историю с перепиской Трампа-младшего он назвал «затянувшимся сериалом».

Сама Весельницкая рассказала The Wall Strеet Journal, что встретилась с Трампом-младшим, чтобы рассказать ему о деятельности компании Ziff Brothers Investments Уильяма Браудера. Фирма, по ее словам, уклонялась от выплаты налогов в России и направляла средства демократической партии США во время предвыборной кампании кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон в 2016 году. Весельницкая отметила, что эта информация не заинтересовала сына американского президента.

Накануне в спецкомитете по разведке Сената США прошли слушания из-за встречи с Весельницкой, на которых выступили сын американского лидера Дональд Трамп-младший и зять президента Джаред Кушнер. Они, как сообщалось ранее, встретились с юристом из Росссии 9 июня, за две недели до того, как Дональда Трампа выбрали кандидатом от Республиканской партии.