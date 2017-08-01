Красноярского врача приговорили к двум годам колонии-поселения за пропаганду терроризма

Дальневосточный окружной военный суд признал 24-летнего врача одной из больниц в Красноярске виновным в пропаганде идей терроризма и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России, передает Интерфакс.

Сотрудники ФСБ установили, что в 2014 году мужчина разместил в соцсети «ВКонтакте» видеоролики с идеями становления «Исламского государства» (организация признана в России террористической и запрещена), в которых были показаны террористические акты и применение вооруженного насилия.

«Также он разместил информацию, направленную на пропаганду и оправдание терроризма. Кроме того, осужденный комментировал указанные материалы, выражая поддержку данным преступным идеям», — добавили в пресс-службе.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). Отмечается, что в ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

В середине июля выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда приговорила к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима 26-летнего жителя Красноярска. По данным ФСБ, он осенью 2016 года решил уехать в Сирию для вступления в ряды боевиков ИГ. Такое решение он принял под воздействием вербовщиков.