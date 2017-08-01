«Ъ»: племянница Рогозина стала директором нацпарка Сочи

Глава Минприроды России назначил директором Сочинского национального парка, второго самого посещаемого туристами в стране парка после московского Лосиного Острова, журналиста и декоратора Дарью Филиппову, которая, как сообщает «Коммерсантъ», приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

С 2002 года парк возглавлял Николай Пеньковский. Он рассказал газете, что его уволили 8 июня без объяснения причин. В апреле, по словам Пеньковского, ему позвонили из Минприроды и «попросили устроить на работу молодого специалиста из Москвы Дарью Филиппову».

«Она приехала в нацпарк, мы поговорили. Меня, конечно, удивила ее трудовая — окончила журфак МГУ, работала преимущественно в коммерции, к лесу отношения не имеет. Ну, министерству виднее. Я спросил, чем она хочет заниматься, оказалось — туризмом», — сказал он.

Пеньковский предложил Филипповой должность вице-президента по туризму Ассоциации заповедников и национальных парков, она согласилась, но, как пишет газета, попросила выделить офис «для команды». Пеньковский сказал, что государственными помещениями он не распоряжается, «пусть едет в Москву и согласовывает этот вопрос». Филиппова уехала и не вернулась, а через месяц в Москву вызвали самого директора.

В начале июня состоялось совещание в Минприроды, которое «ничего не предвещало». Однако после него Пеньковского вызвали в отдел кадров и сообщили, что он должен уйти с должности директора парка. «Выбирайте – пишете сейчас по собственному либо вас уволят приказом министра», — сообщил собеседник.

На следующий день в парк прислали приказ об увольнении директора на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса. Как поясняет газета, эта норма позволяет уволить руководителя организации без объяснений. Филиппову назначили директором нацпарка 12 июня.

После этого Пеньковский ушел на больничный, а затем оспорил решение Минприроды в суде. 29 июня его восстановили в должности. Филиппова стала и. о. директора. Сейчас Пеньковский продолжает находиться на больничном и ожидает решения министра Сергея Донского о руководстве заповедника.

По словам Пеньковского, в тот же день, когда его попросили уволиться, он попросил о личной встрече с Донским, с которым знаком 15 лет, но тот отказался его принимать. Позже ему все же удалось встретиться с министром, который, со слов Пеньковского, пояснил ему, что «лично не против, но должен согласовать мое восстановление с Рогозиным».

«Сказал, что свяжется со мной — но вот прошло две недели, у меня заканчивается больничный, а от министерства так ничего и не пришло», — добавил Пеньковский.

По мнению экологов, неожиданная смена руководства нацпарка может быть продиктована желанием построить новые горнолыжные курорты в ущерб заповедным территориям. Минприроды отказалось пояснить «Ъ» причины такого неожиданного кадрового решения. Бывший чиновник министерства Всеволод Степаницкий сказал изданию, что у этого парка «самый большой госбюджет, да и зарабатывает он больше всех».

Дмитрий Рогозин курирует в правительстве оборонный комплекс и авиакосмическую отрасль. Его сын Алексей Рогозин является вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректором ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина».