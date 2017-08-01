Трамп подписал закон о новых санкциях против России. Обновлено

12:07 Обновлено Позже «Интерфакс» аннулировал сообщение об утверждении Трампом новых санкций, уточнив, что Пенс говорил о «скором подписании» документа.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс журналистам в Тбилиси, передает Интерфакс.

«Президент Трамп подписал документ о введении санкций против РФ. Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств, однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном», — заявил Пенс.

Ограничения запрещают администрации президента США снимать санкции с России без разрешения парламентариев. Закон также предусматривает введение санкций в отношении различных отраслей российской экономики.

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Напомним, 22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2». Позднее Сенат США одобрил законопроект о новых санкциях.

После этого Россия запретила дипломатам США пользоваться всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном бору.