«ВКонтакте» обвинили в сборе и передаче данных о пользователях

Программист из Санкт-Петербурга Владислав Велюга обвинил социальную сеть «ВКонтакте» в сборе и передаче данных о пользователях. Об этом программист написал в Telegram-сообщении.

По словам Велюги, соцсеть собирает информацию об устройстве пользователя, об установленных им программах, а также данные о его местоположении, список точек доступа сетей Wi-Fi, название мобильного оператора и идентификационные номера sim-карты. Всю эту информацию, как утверждает программист, соцсеть передает своему владельцу – компании MailGroup.

Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников заявил «Ведомостям», что соцсеть никогда не скрывала, что собирает такие данные для рекламы, оптимизации рекомендаций и улучшения персональной выдачи контента.

По словам Красникова, любая соцсеть фиксирует и анализирует огромное количество данных, чтобы улучшать персональную выдачу контента. Он объяснил, что по смене идентификационного кода sim-карты можно понять, менялся ли у пользователя телефон, и решить, отправлять ли ему код для валидации, а данные о геолокации «В контакте» собирает при работе с аудиозаписями, поскольку не всю музыку, защищенную авторскими правами, можно слушать за пределами зоны действия контрактов с правообладателями. Красников уточнил, что с юридической точки зрения данные, которые собирает соцсеть, не являются персональными.