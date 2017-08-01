Интерфакс аннулировал сообщение об утверждении Трампом новых санкций против России

Агентство Интерфакс аннулировало новость об подписании президентом США Дональдом закона о введении новых санкций против России. Интерфакс уточнил, что Пенс говорил о скором подписании санкций.

«Президент Трамп очень скоро подпишет законопроект по усилению санкций США в отношении России», — сказал Пенс в Тбилиси на совместной пресс-конференции с главой правительства Грузии Геогрием Квирикашвили.

Ранее агентство со ссылкой на слова вице-президента США Майка Пенса сообщило, что президент США Дональд Трамп подписал закон об утверждении новых санкций против России.

Напомним, 22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2». Позднее законопроект одобрил Сенат США.

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В ответ на решение американских парламентариев Россия запретила дипломатам США пользоваться всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

Позднее в Госдепе заявили о проработке возможного ответа на высылку 755 сотрудников посольства США в Москве и генеральном консульстве на территории России.