В программу реновации включили еще более тысячи домов

Под программу ренованции в Москве попадут 5144 жилых дома. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума в городской мэрии, передает ТАСС.

Полный список домов, которые будут снесены в рамках программы, опубликован на сайте мэрии. Глава города добавил, что с сегодняшнего дня жители сносимых домов перестанут платить за капремонт.

Напомним, в конце весны мэрия Москвы провела голосование среди горожан, по итогам которого 4 062 дома были включены в программу реновации (за должны были проголосовать 2/3 жителей дома). Позже еще в 1082 домах жители провели общие собрания собственников помещений (ОСС), где и принимались решения об участии в программе реновации.

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон о реновации. Ранее его одобрили Госдума и Совет Федерации.

Само голосование жителей по вопросу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. Сроки проведения общих собраний собственников помещений были продлены мэром до 15 июля. До этой даты жители домов, попавших в программу реновации, могли определиться с вхождением в программу.

Предполагается, что первые дома снесут и расселят уже до конца 2017 года.