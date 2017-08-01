Роскомнадзор закрыл реестр блогеров, запущенный 1 августа 2014 года. Это произошло из-за отмены соответствующих положений в российском законодательстве. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

«Положения, признающие утратившими силу нормы регулирования деятельности блогеров, вступают в силу со дня официального опубликования федерального закона. В связи с этим Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров», — говорится в сообщении ведомства.

В июне в Госдуму внесли законопроект, который в частности предлагал избавиться от реестра блогеров и отменить введенные для них в 2014 году ограничения.

Напомним, в 2014 году российских блогеров с аудиторией больше трех тысяч человек в сутки стали добавлять в отдельный реестр Роскомнадзора. За три года в реестре оказалось около двух тысяч страниц.

В соответствии с законом, попавшие в реестр блогеры должны были соблюдать все правила, применяемые к СМИ. В частности, они должны были проверять достоверность информации и не ругаться матом, а также не скрывать свое имя.