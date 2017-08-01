Трамп уволил Скарамуччи через 10 дней после назначения

Президент США Дональд Трамп уволил финансиста Энтони Скарамуччи с поста директора Белого дома по коммуникациям через десять дней после назначения. Об этом говорится на сайте администрации Трампа.

По данным газеты The New York Times, увольнения Скарамуччи потребовал новый глава администрации Джон Келли для введения нового порядка.

При этом CNN утверждает, что увольнение Скарамуччи связано с тем, что он стал слишком активно переключать внимание американских СМИ от президента США Дональда Трампа к своей персоне. Глава государства поспешил продемонстрировать, кто является главным, заключило издание.

Скарамуччи стал директором Белого дома по коммуникациям 22 июля. Как сообщали СМИ, назначение Скарамуччи могло стать причиной увольнения пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который до назначения финансиста некоторое время занимал две должности: пресс-секретаря Белого дома и директора Белого дома по коммуникациям.