Корреспондента «Новой газеты» Али Феруза задержала полиция. Заявление главного редактора (Обновлено)

Корреспондента «Новой газеты» Али Феруза (имя по паспорту Худоберди Нурматов) задержали рядом с редакцией «Новой газеты», на Архангельском переулке.

Сотрудник полиции под формальным предлогом проверки документов остановил Феруза. Али показал пресс-карту, но полицейские сопроводили его в машину и сказали, что повезут в ОВД Басманного района для установления личности.

обновлено. заявление главного редактора Дмитрий Муратов главный редактор «Новой газеты» — Худоберди Нурматов родился в России. Его мать проживает в России, в Алтайском крае. Поэтому выдача его другому государству по закону невозможна. Также я хочу заметить, что Нурматов подал апелляцию в суд и находится в стадии приготовления целого пакета документов, которые помогут наконец-то обрести ему право на легальное существование. Мы будем следить за этой ситуацией и информировать наших читателей и федеральные власти.

Накануне Феруз подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России. До рассмотрения судом жалобы Феруз может находиться на территории страны.

В конце весны Россия отказалась предоставить гражданину Узбекистана Али Ферузу временное убежище. В пресс-центре МВД тогда сообщили, что ведомство не нашло для этого оснований.

Напомним, в марте этого года Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов – ред.) задержали за нарушение миграционного законодательства. На него составили административный протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России). Вечером того же дня Феруз был госпитализирован в больницу в связи с обострившимся в результате стресса хроническим заболеванием.