В Сергиевом Посаде «Учителя года» уволили после выдвижения в муниципальные депутаты

Обладателя звания «Учитель года — 2012» Александра Демахина уволили из Сергиево-Посадской гимназии имени Ольбинского после того, как он выдвинул свою кандидатуру на выборы муниципальных депутатов «с не устраивающей местные власти позицией». Об этом Демахин написал в фейсбуке. Как отмечает «ОВД-Инфо», педагог выдвигался в местный совет депутатов от партии «Яблоко».

«Сегодня я узнал, что с 1 сентября не буду работать в Сергиево-Посадской гимназии Ольбинского. Причина — мое участие в общественной жизни Сергиева Посада с не устраивающей местные власти позицией», — написал преподаватель.

Как уточняет Демахин, в гимназии он преподавал МХК, вел занятия в театральной студии, где поставил более 20 спектаклей, был куратором курсовых работ, конференций и праздников в гимназии. По словам преподавателя, в гимназии он находится с 1996 года: сначала в качестве ученика, затем — в качестве учителя.

При этом местное издание «Сергиевские Ведомости» приводит комментарий главы Сергиево-Посадского района Михаила Токарева по поводу ситуации с увольнением Демахина. В сообщении говорится, что Демахин работал в гимназии по совместительству, срок его трудового договора истек 31 мая 2017 года. При этом, «вопрос о заключении нового трудового договора на работу в гимназии это личное решение Демахина, которое должно быть поддержано педагогическим советом и директором школы», утверждается в сообщении.