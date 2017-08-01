В суде на заседании по делу «банды ГТА» произошла стрельба

Продолжение Бывший адвокат участников «банды ГТА» Диана Татосова рассказала РИА Новости, что четверо фигурантов дела убиты.

В здании Московского областного суда произошла стрельба во время заседания по процессу «банды ГТА», передает «Московский комсомолец».

Адвокат Софья Рубасская подтвердила РИА Новости, что было слышно не менее 20 выстрелов. «В Мособлсуде произошла перестрелка, ранены сотрудники, видела раненную женщину-пристава», — цитирует ее агентство.

Очевидец подтвердил ТАСС информацию о ранении двоих человек.

Пресс-секретарь суда Наталья Осипова сообщила об эвакуации людей из здания.

По данным «Московского комсомольца», один из обвиняемых пытался напасть на конвой в лифте, тогда завязалась перестрелка. Издание также сообщает, что ранен один человек.

Заседания по делу «банды ГТА» идут в Московском областном суде с августа 2016 года. По делу проходят девять выходцев из Средней Азии. Их обвиняют в 17 убийствах, они нападали на водителей на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье. Участники банды выкладывали на дорогу шипы, после того, как автомобиль останавливался, они расстреливали пассажиров.