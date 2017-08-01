Фонд кино выделит Учителю 90 миллионов на фильм о Цое

В 2017 году Фонд кино профинансирует 35 проектов кинокомпаний, среди которых фильм «Цой» режиссера Алексея Учителя, «Паркет» режиссера Александра Миндадзе и «Гипноз» Валерия Тодоровского. Об этом говорится на сайте Фонда кино.

Всего в перечень вошли 11 комедий, семь анимационных фильмов, пять фильмов ужасов и четыре военные драмы. Решение о финансировании было принято на заседании попечительского совета под председательством советника президента России по культуре Владимира Толстого. В совете также состоят: председатель думского комитета по культуре Станислав Говорухин, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, гендиректор «Мосфильма»​ Карен Шахназаров.

Напомним, в июне Алексей Учитель попросил у Фонда кино деньги 90 миллионов рублей на съемку фильма «Цой» о жизни солиста группы «Кино», 60 млн рублей из которых на безвозвратной основе. По словам режиссера, это будет роуд-муви.