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Четверо членов «банды ГТА» убиты в зале суда, ранены конвоиры. Подробности

Интерфакс: устроившие перестрелку в Мосгорсуде убиты

Общество

Правоохранительные органы убили троих человек, которые напали на конвоиров в Московском областном суде, передает Интерфакс со ссылкой на источник. Еще двоих нападавших задержали.

Бывший адвокат участников «банды ГТА» Диана Татосова рассказала РИА Новости, что четверо фигурантов дела убиты. 

«Дело передано в суд, но дежурный следователь ходит на заседание. Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты», — рассказала она.

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перестрелки, суды
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