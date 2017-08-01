В Индонезии передумали блокировать Telegram

Правительство Индонезии передумали блокировать мессенджер Telegram, поскольку компания предпринимает шаги для борьбы с нежелательным контентом, включая каналы, связанные с запрещенной в России организацией «Исламское государство». Такое решение власти Индонезии приняли после того, как основатель Telegram Павел Дуров приехал в Индонезию и встретился с министром коммуникаций и информационных технологий Индонезии Рудиантару. Об этом со ссылкой на министра сообщает Associated Press (AP).

Дуров также извинился перед правительством Индонезии за то, что не смог быстро отреагировать на его запросы.

Напомним, 14 июля Министерство связи Индонезии заблокировало доступ к веб-версии Telegram на территории страны и направило интернет-провайдерам письмо с просьбой ограничить доступ к 11 доменам Telegram из-за того, что мессенджер используют для пропаганды радикального исламизма.

Позднее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о создании команды модераторов, специализирующихся на Индонезии.