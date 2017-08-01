СК возбудил уголовное дело после перестрелки в Мособлсуде

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на сотрудников правоохранительных органов в Московском областном суде в Красногорске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 313 УК РФ (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи). Отмечается, что прокурор области взял расследование уголовного дела на особый контроль.

По данным следствия, один из подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» напал в лифте на конвоира и начал его душить. После чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать подкрепление — сотрудников Росгвардии.

На третьем этаже здания суда началась перестрелка, в ходе которой один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован. Трое подсудимых были убиты во время перестрелки, двое с тяжелыми огнестрельными ранениями доставлены в больницу.

Как отмечает агентство «Москва» сейчас Мособлсуд уже возобновил свою работу.

«Суд возобновил свою работу в полном объеме. Никто из сотрудников суда не пострадал», - рассказала собеседница агентства.

Инцидент произошел во время заседания по делу «банды ГТА». Заседания по этому делу идут в Московском областном суде с августа 2016 года. Подозреваемых обвиняют в 17 убийствах, они нападали на водителей на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье. Участники банды выкладывали на дорогу шипы, после того, как автомобиль останавливался, они расстреливали пассажиров.